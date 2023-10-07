TSK'nın Suriye'deki hava harekatı devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı hava harekatı 3. gününde de devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler imha edilirken, Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı hava harekatının 3'üncü gününde, Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam etti.

Suriye'nin kuzeyinden sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlenen hava harekatı, 3'üncü gününde de devam etti. Hava harekatında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler, gece boyunca yapılan atışlarla imha edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentinden duman yükselmeye devam etti.