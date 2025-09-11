TSK'dan İsrail Saldırılarına Yanıt

MSB Kaynakları: (İsrail'in Suriye'de ve son olarak Katar'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika