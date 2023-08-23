TSK Çanakkale'deki yangılarda 65 sorti yaptı

TSK Çanakkale'deki yangılarda şu ana kadar 65 sorti yaptı

ÇANAKKALE - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çanakkale'deki yangınlara müdahalede 65 sorti yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı" ifadelerine yer verildi.