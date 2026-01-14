Haberler

ABD'nin 21 Ocak'tan itibaren 75 ülkenin vize işlemlerini askıya alacağı iddiası

ABD basını, Trump yönetiminin 21 Ocak'tan itibaren 75 ülkeden gelen ziyaretçilere yönelik vize işlemlerini askıya alacağını öne sürdü. Vize işleminin askıya alınacağı ülkeler arasında Somali, Rusya, İran, Afganistan, Brezilya, Nijerya ve Tayland yer alıyor.

Haberlerde, vize işleminin askıya alınacağı ülkeler arasında Somali, Rusya, İran, Afganistan, Brezilya, Nijerya ve Tayland'ın da yer aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. - WASHINGTON

