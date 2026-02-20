ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme kararının ardından mevcut "ulusal güvenlik" tarifelerinin yürürlükte kalacağını ve yasal yetki dahilinde yeni tarifeler uygulamaya koyacağını duyurarak, "Bugün mevcut tarifelere ilave olarak 10'luk küresel bir tarifeye ilişkin bir kararnameye imza atacağım" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı