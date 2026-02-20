Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme kararının ardından mevcut "ulusal güvenlik" tarifelerinin yürürlükte kalacağını ve yasal yetki dahilinde yeni tarifeler uygulamaya koyacağını duyurarak, "Bugün mevcut tarifelere ilave olarak 10'luk küresel bir tarifeye ilişkin bir kararnameye imza atacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme kararından sonra mevcut ulusal güvenlik tarifelerinin devam edeceğini duyurdu ve yeni tarifeler için kararname imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme kararının ardından mevcut "ulusal güvenlik" tarifelerinin yürürlükte kalacağını ve yasal yetki dahilinde yeni tarifeler uygulamaya koyacağını duyurarak, "Bugün mevcut tarifelere ilave olarak 10'luk küresel bir tarifeye ilişkin bir kararnameye imza atacağım" dedi. - WASHINGTON

