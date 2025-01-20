Trump, Washington'da Sınır Güvenliği Vaatleriyle Miting Düzenledi

Washington'daki Capital One Arena'da düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde binlerce destekçisine seslenen Trump, başkanlık kampanyasının temel vaadi olan sınır güvenliğini hızla hayata geçireceğini söyledi. "Yarın güneş battığında ülkemize yönelik işgal durmuş olacak" sözleriyle yasa dışı göçmenlik ve sınır güvenliği konusundaki kararlılığını vurguladı. Trump, konuşmasının hemen başında, "Kazandık ve bu zafer Amerika'nın yeniden yükselişinin başlangıcı olacak" diyerek coşkulu bir atmosfer yarattı.

ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonu

Trump, yasadışı göçle mücadele için ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatmayı planladığını belirtti. Trump'ın bu iddialı vaadi, milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesini içeriyor. Ancak uzmanlar, bu ölçekte bir operasyonun lojistik zorluklara yol açacağını ve yıllar sürebileceğini öngörüyor. Ayrıca, operasyonun yüksek maliyeti kamuoyu ve siyasi çevrelerde tartışma yaratıyor.

Trump, konuşmasında yasa dışı göçmenlerin ABD'ye girişini durdurmak için daha agresif sınır politikaları uygulayacağını ifade etti. "Venezuela hapishanelerini boşaltıp bize gönderiyorlar" diyen Trump, sınır güvenliği konusunda Biden yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Trump ayrıca yasadışı göçmenlerin işlediği suçları öne çıkaran bir video izlettirerek, bu politikalara olan desteği artırmayı amaçladı.

Yemin töreni öncesi kararnamelerle geliyor

Trump'ın ilk başkanlık gününde 200'den fazla idari kararname imzalayacağı öne sürüldü. Bu kararların önemli bir kısmının sınır güvenliğiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Trump'ın planladığı bazı önlemler arasında şunlar yer alıyor:

"Meksika'da Kal" politikası: Meksikalı olmayan sığınmacıların ABD'deki mahkeme tarihlerini Meksika'da beklemelerini zorunlu kılacak bu politika yeniden yürürlüğe girecek.

Uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi: Kartellerle mücadelede sert önlemler alınacak.

ABD-Meksika sınırında olağanüstü hal ilan edilmesi: Sınır güvenliği için geniş yetkiler kullanılacak.

Bu politikalar, göçmenlik savunucuları arasında büyük endişe yarattı. Uzun süredir ABD'de yaşayan, yasalara uyan göçmenlerin ve ABD vatandaşı aile üyelerinin de etkilenebileceği belirtiliyor.

Ulusal güvenlik ve askeri planlar

Trump, konuşmasında ulusal güvenlik planlarına da geniş yer verdi. ABD'ye yönelik tehditlere karşı kapsamlı bir füze savunma sistemi olan "Demir Kubbe" projesine başlanacağını duyurdu. İsrail'in başarılı füze savunma sistemine atıfta bulunan Trump, "Ordumuz modernize edilecek ve gücüne güç katılacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Apple CEO'su Tim Cook ile yaptığı görüşmeden bahsederek, ABD'de büyük yatırımlar yapılacağına dair güvence aldığını söyledi. Cook'un ABD ekonomisine milyarlarca dolar yatırım yapmayı planladığını ifade eden Trump, bu yatırımların ülkenin ekonomik yükselişine katkı sağlayacağını belirtti.

Destekçiler soğuğa rağmen saatlerce bekledi

Dondurucu soğuğa ve yağmura rağmen binlerce Trump destekçisi, mitinge katılmak için Washington'da uzun kuyruklar oluşturdu. "ABD! ABD!" sloganları atan kalabalık, içeri girmek için saatlerce bekledi. Destekçilerin birçoğu Trump'ın kırmızı ceketlerini ve MAGA şapkalarını giyerek mitingde hazır bulundu.

58 yaşındaki Val Tordjman, Denver'dan Washington'a seyahat ettiğini ve Trump'ı şahsen görebilmek için geceyi arenanın dışında geçirdiğini belirtti. "Bu, ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsat" diyen Tordjman, içeri girdiğinde gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Elon Musk ve üst düzey destekçiler

Miting sırasında sahneye çıkan Elon Musk, Trump'a desteğini yineledi. Musk'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimleri ve Trump'ın danışman kadrosundan kişiler de etkinlikte konuşma yaptı. Ayrıca, eski başkanın ikinci dönem yönetiminde kilit rollerde olacak danışmanların açıklamaları, Trump'ın politikalarının yönünü gözler önüne serdi.

Washington'da güvenlik önlemleri en üst seviyede

Trump'ın yemin töreni, ABD Kongre Binası'nın kubbesi altında yapılacak. Tören günü yaklaşık 25 bin kolluk kuvveti personeli görev yapacak. Washington genelinde çelik çitler, beton bariyerler ve artırılmış güvenlik önlemleriyle hazırlıklar tamamlandı.

Trump'ın sözleri ve geleceğe dair iddiaları

Trump, konuşmasının sonunda uluslararası politikalarla ilgili iddialı vaatlerde bulundu. Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini ve Orta Doğu'daki kaosu bitireceğini belirten Trump, aynı zamanda Üçüncü Dünya Savaşı'nın önüne geçeceklerini ifade etti. Ayrıca, John F. Kennedy, Robert Kennedy ve Martin Luther King Jr.'ın suikastlarına dair gizli belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. - WASHINGTON