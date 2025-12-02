Trump, Venezuela'ya Yönelik Baskı Politikasını Görüşmek Üzere Danışmanlarıyla Toplandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da üst düzey danışmanlarıyla Venezuela'ya yönelik baskı ve diğer konuları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray'da üst düzey danışmanlarıyla Venezuela'ya yönelik baskı politikası ve diğer konuları görüştüğünü ifade etti. Yetkili, Oval Ofis'teki toplantıya Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyelerinin de katıldığını söyledi.

Trump geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Venezuela'daki uyuşturucu kartellerine yönelik kara operasyonu sinyali vererek, "Kara yolu daha kolay ve bu (operasyon) çok yakında başlayacak" demişti. Trump cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Venezuela ve etrafındaki hava sahasının "tamamen kapalı" varsayılması gerektiğini ifade etmişti, daha fazla detay vermemişti. Bu durum Venezuela'da endişeye yol açmıştı.

Karayipler'e askeri yığınakla Venezuela üzerindeki baskıyı artırmıştı

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyip 83 kişiyi öldürmüştü. ABD yönetimi son olarak "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker yığmıştı. - WASHINGTON