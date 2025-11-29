Haberler

Trump, Venezuela ve Etraftaki Hava Sahasını Kapatacak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden duyurarak Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti. Bu açıklama, FAA'nın uyarısı ve Venezuela'nın tepkisiyle birlikte geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve etrafındaki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela üzerindeki ve etrafındaki hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti. Trump paylaşımında, "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını dikkate alın" ifadelerini kullandı.

FAA uyarı yapmış, Venezuela yönetimi tepki göstermişti

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçtiğimiz hafta "Venezuela'da artan tehditler" konusunda hava sahasını kullanan şirketleri uyarmıştı. Uyarının ardından birçok havayolu şirketi Venezuela seferlerini iptal etmişti. Venezuela yönetimi ise ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçlamıştı. Venezuela, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin uyarısı üzerine ülkeye uçuşlarını durduran 6 büyük uluslararası havayolunun ülkeye inişini yasaklamıştı.

ABD-Venezuela gerilimi

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına büyük bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu belirtmişti.

ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
