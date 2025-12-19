Haberler

Trump: "Venezuela ile savaş ihtimalini dışlamıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili savaş olasılıklarına ilişkin açıklamalar yaptı. Maduro'ya uygulanan yaptırımlar ve petrol tankerlerine yönelik abluka gibi eylemlerinin savaşa yol açabileceğini belirten Trump, durumun gelişimine bağlı olarak ek önlemler alabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile savaş ihtimalini dışlamadığını ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu işaret eden Trump, "Tam olarak ne istediğimi biliyor. Herkesten daha iyi biliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e röportaj verdi. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik artan baskısı, Venezuela'ya giriş ve çıkışta yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerine verdiği "tam abluka" emri ve Venezuela yakınlarında bir petrol tankerine el koyması gibi eylemlerinin savaşa yol açma ihtimali sorulan Trump, "bunu dışlamadığını" ifade etti. Daha fazla petrol tankerine el koyulabileceğini söyleyen Trump, zaman çizelgesi sorulması üzerine, "Duruma bağlı. Eğer bu kadar aptalca bir şekilde yol almaya devam ederlerse limanlarımızdan birine geri dönecekler" dedi. Trump ayrıca Maduro'yu devirmenin nihai hedefi olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınarak, "(Maduro) Tam olarak ne istediğimi biliyor. Herkesten daha iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin söz konusu eylemlerinin kendisini devirmeyi ve dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezuela'nın petrol kaynaklarını ele geçirmeyi amaçladığını savunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
title