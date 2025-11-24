Haberler

Trump ve Xi Jinping'den Verimli Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin verimli geçtiğini ve Xi'nin kendisini nisan ayında Pekin'e davet ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında, "Xi ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım" ifadelerini kullanarak, "Başkan Xi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Az önce Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık" dedi.

Çiftçiler için iyi ve çok önemli bir anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşmanın giderek daha da iyi olacağını ifade eden Trump, "Çin ile ilişkilerimiz son derece güçlü. Bu görüşme, üç hafta önce Güney Kore'de gerçekleştirdiğimiz son derece başarılı toplantının devamı niteliğindeydi. O zamandan bu yana anlaşmalarımızı güncel tutma konusunda her iki tarafta da önemli ilerlemeler kaydedildi. Artık büyük resme odaklanabiliriz" dedi.

Xi, Trump'ı Çin'e davet etti

Başkan Xi'nin kendisini gelecek yıl nisan ayında Çin'e davet ettiğini ifade eden Trump, "Ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında yılın ilerleyen aylarında ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim. Sık sık iletişim kurmanın önemli olduğu konusunda anlaştık ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. - WASHINGTON

