Trump ve Xi Arasında Ticaret Anlaşması Üzerine Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Xi ile Çin-ABD arasındaki ticaret anlaşmasının detaylarını ele aldıkları "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünün aktaran Trump, görüşmenin her iki ülke için de çok olumlu bir şekilde sonuçlandığını ifade etti. Artık nadir toprak ürünlerine ilişkin herhangi bir soru işareti kalmaması gerektiğimi belirten Trump, bu konuda ABD ve Çin heyetlerinin kısa süre içerisinde bir araya geleceklerini aktardı. Söz konusu heyette Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in yer alacağını belirten Trump, "Görüşme sırasında Başkan Xi nezaketle First Lady ve beni Çin'i ziyaret etmeye davet etti, ben de aynı şekilde kendisini ABD'ye davet ettim. İki büyük ülkenin başkanları olarak bu, her ikimizin de yapmayı dört gözle beklediği bir şey. Görüşme neredeyse tamamen ticaret üzerine odaklanmıştı. Rusya, Ukrayna ya da İran ile ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Yakında yapılacak toplantının yeri ve zamanlaması konusunda medyayı bilgilendireceğiz" dedi. - WASHINGTON