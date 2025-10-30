Haberler

Trump ve Şi Cinping'den Ekonomik İlişkiler Üzerine Görüşme

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve işbirlikleri hakkında konuştular. Şi, dostluk ve ortaklık vurgusu yaparken, Trump ise uzun vadeli iyi ilişkilerin tesis edilebileceğine inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Busan şehrinde görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşme başlamadan yaptığı açıklamada, birkaç gün önce iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetlerinin Kuala Lumpur'da yeni bir müzakere turu düzenlediğini ve her iki tarafın da endişelerini çözme konusunda temel mutabakata vardığını bildirdi.

İki ülke liderinin ilişkileri doğru yönde ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini kaydeden Şi, dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman gerilimler yaşanmasının normal olduğunu belirtti. Trump ile çalışmaya hazır olduğunu aktaran Şi, "Çin ile ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir" diye konuştu.

Şi, Çin ile ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini söyleyerek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" dedi.

Trump'ın bölgesel sorunların çözümüne yönelik aktif çabalarını sürdürürken, Çin'in de kendi yöntemleriyle mevcut çeşitli meselelerin çözülmesine katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Şi, Çin ve ABD'nin büyük ülkeler olarak sorumluluklarını birlikte üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise eski dostu olan Şi Cinping ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Trump, 'son derece başarılı ve saygı duyulan' Şi ile bazı konular üzerinde görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Trump, Çin ile uzun vadeli iyi ilişkileri tesis edebileceklerine inandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
