Trump ve Putin, Ukrayna ve İran Konularını Görüştü

Trump ve Putin, Ukrayna ve İran Konularını Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'nın Rus uçaklarına saldırısını ve İran'ın nükleer silahlar konusunu ele aldı. Putin, Ukrayna'nın saldırısına cevap vermek zorunda kalacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, Putin'in, " Ukrayna'nın Rus uçaklarına yönelik saldırısına cevap vermek zorunda kalacağını açıkça söylediğini" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren 'çok iyi' bir görüşme yaptıklarını belirtti. Trump, "Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça söyledi" ifadelerini kullandı.

Putin ile İran meselesini de görüştüklerini ileten Trump, "İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermek için zamanının azaldığını ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğini de konuştuk. Devlet Başkanı Putin'e, İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledim. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Putin'in, İran'la yapılacak nükleer görüşmelere katılabileceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini söylediğini vurgulayarak, "Benim görüşüm, İran'ın bu önemli konuda kararını yavaşlattığı ve çok kısa bir süre içinde kesin bir cevap almamız gerektiği yönündedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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