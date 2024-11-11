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Trump ve Putin Ukrayna Savaşı için Görüştü

Trump ve Putin Ukrayna Savaşı için Görüştü
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı tırmandırmama çağrısında bulundu. Trump, savaşların sona ermesi için görüşmeler yapmak istediğini belirtti.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve savaşı tırmandırmama çağrısı yaptığı belirtildi.

The Washington Post'ta yer alan haberde ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın, 7 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırılan habere göre görüşmede Trump ve Putin Ukrayna'daki savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanına Ukrayna'daki savaşı tırmandırmama çağrısında bulunan Trump'ın ABD'nin Avrupa'daki büyük askeri varlığını hatırlattığı belirtildi. Trump, ayrıca Putin'e Ukrayna'daki savaşın sona ermesi konusunda görüşmeler yapmak istediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, görüşme hakkında önceden bilgilendirilmediklerini açıklarken Washington Post, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeyle ilgili bilgisi olduğunu ve görüşmeye itiraz etmediklerini yazdı.

Trump 6 Kasım'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmeye ilişkin Axios'da yer alan haberde Trump'ın Zelenskiy'e Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirttiği aktarılmıştı.

"Savaşları bitirmek istiyorum"

Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimlerin ardından yaptığı zafer konuşmasında, "Görevde olduğum 4 yıl boyunca DEAŞ'ı etkisiz hale getirmekten başka hiçbir savaşa girmedik. Bana savaşa gireceksin diyorlar. Hayır ben savaşları bitirmek istiyorum. Bu aynı zamanda demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer" şeklinde konuşmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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