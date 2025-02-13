Trump ve Putin, Suudi Arabistan'da Görüşmeyi Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ilk kez muhtemelen Suudi Arabistan'da görüşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda 1 saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını ifade etti. Trump, "Barışa doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatan Trump, Ukrayna'nın ABD ile Rusya arasında savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerde eşit katılımcı olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemediğini vurguladı. Trump, "İnsanlar Başkan Putin'in düşüncelerinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorlardı. Ama büyük bir güvenle söyleyebilirim ki O'da bunun bitmesini istiyor. Bu iyi bir şey ve biz bunun bitmesi için çalışacağız ve bunu mümkün olduğunca çabuk yapacağız" şeklinde konuştu. Trump, Putin ile karşılıklı ziyaret de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışmak ve Ukrayna konusunda ilgili ekiplerin derhal müzakerelere başlaması konusunda anlaştıklarını söyledi. Ayrıca "yakın zamanda" Putin ile yüz yüze görüşeceğini belirten Trump, "Onun buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ve muhtemelen ilk kez Suudi Arabistan'da buluşacağız. Bir şeyleri başarabilir miyiz diye bakacağız. Veliaht Prensi (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) tanıyoruz ve buluşmak için çok iyi bir yer olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Putin'in Trump ve hükümetindeki yetkilileri Ukrayna konusunu görüşmek üzere Moskova'ya davet ettiğini söylemişti. - WASHINGTON