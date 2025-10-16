Haberler

Trump ve Putin, Macaristan'da Bir Araya Gelmeyi Planlıyor

Trump ve Putin, Macaristan'da Bir Araya Gelmeyi Planlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Macaristan'da yüz yüze görüşmeyi planladıklarını açıkladı. Trump, görüşmenin Orta Doğu'da barışın sağlanması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Putin ile Macaristan'da bir araya gelmeyi planladıklarını açıkladı. Beyaz Saray, görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü belirterek, Trump'ın Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesinin hala mümkün olduğuna inandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Başkan Putin, yüzyıllardır hayal edilen Orta Doğu'da barışın sağlanması konusunda beni ve ABD'yi tebrik etti" dedi.

Orta Doğu'da sağlanan barışın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülen müzakerelere yardımcı olacağına inandığını belirten Trump, "Ukrayna ile savaş bittiğinde Rusya ile ABD arasındaki ticaret hakkında da uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, gelecek hafta üst düzey danışmanlarımızın bir toplantı yapması konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı. ABD'yi toplantında Dışişleri Marco Rubio'nun temsil edeceğini aktaran Trump, "Toplantı yeri henüz belirlenmedi" dedi.

"Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz"

Söz konusu toplantının ardından Putin ile yüz yüze görüşeceklerini ifade eden Trump, "Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu 'utanç verici' savaşı sona erdirebilmek için, üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz. Başkan Zelenskiy ve ben yarın Oval Ofis'te bir araya gelerek, Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve daha birçok konuyu ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Küçük Berra'nın can verdiği anaokuluyla ilgili dikkat çeken karar

Küçük Berra'nın can verdiği anaokuluyla ilgili dikkat çeken karar
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Uçaksavar mermisi bile var! O kentimizde cephanelik üretmişler

Uçaksavar mermisi bile var! O kentimizde resmen cephanelik üretmişler
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.