Trump ve Putin, Macaristan'da Bir Araya Gelmeyi Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Putin ile Macaristan'da bir araya gelmeyi planladıklarını açıkladı. Beyaz Saray, görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü belirterek, Trump'ın Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesinin hala mümkün olduğuna inandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Başkan Putin, yüzyıllardır hayal edilen Orta Doğu'da barışın sağlanması konusunda beni ve ABD'yi tebrik etti" dedi.

Orta Doğu'da sağlanan barışın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülen müzakerelere yardımcı olacağına inandığını belirten Trump, "Ukrayna ile savaş bittiğinde Rusya ile ABD arasındaki ticaret hakkında da uzun uzun konuştuk. Görüşmenin sonunda, gelecek hafta üst düzey danışmanlarımızın bir toplantı yapması konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı. ABD'yi toplantında Dışişleri Marco Rubio'nun temsil edeceğini aktaran Trump, "Toplantı yeri henüz belirlenmedi" dedi.

"Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz"

Söz konusu toplantının ardından Putin ile yüz yüze görüşeceklerini ifade eden Trump, "Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu 'utanç verici' savaşı sona erdirebilmek için, üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz. Başkan Zelenskiy ve ben yarın Oval Ofis'te bir araya gelerek, Başkan Putin ile yaptığım görüşmeyi ve daha birçok konuyu ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum" dedi. - WASHINGTON