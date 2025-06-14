Trump ve Putin İran-İsrail Savaşının Sona Ermesi İçin Mutabık Kaldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde İran-İsrail savaşının sona ermesi konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Ayrıca, iki taraf arasında savaş esirlerinin takas sürecinin de planlandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu sabah Putin ile konuştum. İran- İsrail savaşının sona ermesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları açıkladı. Trump, "Bu sabah Putin ile konuştum. İran-İsrail savaşının sona ermesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Trump görüşmede ayrıca, taraflar arasında çok sayıda savaş esirinin karşılıklı olarak takas edilmesi sürecinin planlandığını belirtti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda ise, Putin'in kendisini arayarak doğum gününü kutladığını söyledi. Trump, "Başkan Putin bu sabah beni arayarak doğum günümü çok güzel bir şekilde kutladı, ama daha da önemlisi, çok iyi tanıdığı İran hakkında konuştuk. Uzun uzun konuştuk" ifadelerini kullandı.

"O da benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor"

Putin ile yapılan yaklaşık 1 saatlik telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik konularının da gündeme geldiğini belirten Trump, "O da benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona kendi savaşının da sona ermesi gerektiğini söyledim" dedi. Trump, bu sözleriyle Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa atıfta bulundu.

Esir takası süreci başladı

Trump, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına çok az değindiklerini ancak bu konunun gelecek haftaya bırakıldığını aktararak, "Planlanan esir takası gerçekleştiriliyor, her iki taraf da çok sayıda esiri derhal takas ediyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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