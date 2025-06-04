Trump ve Putin'den Ukrayna ve İran Üzerine Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarısını ele aldıkları aktaran Trump, "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda olduğunu çok net bir şekilde ifade etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü belirterek, "İyi bir görüşmeydi, ancak hemen barışa yol açacak bir görüşme değildi" dedi.

Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırıları da dahil olmak üzere tarafların karşılıklı düzenlendiği saldırıları ele aldıklarını ifade eden Trump, "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda olduğunu çok net bir şekilde ifade etti" dedi.

İran ve ABD arasında devam eden dolaylı nükleer görüşmeleri de ele aldıklarının aktaran Trump, " İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermesi için zamanın azaldığını ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğini de konuştuk. Başkan Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledim ve bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Başkan Putin, İran ile yapılacak görüşmelere katılacağını ve bu konunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Benim görüşüm, İran'ın bu çok önemli konuda kararını ertelediği ve çok kısa bir süre içinde kesin bir cevap almamız gerektiği yönünde" dedi. - WASHINGTON