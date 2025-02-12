ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Trump ve Putin'den Rusya-Ukrayna Savaşı İçin İşbirliği Çağrısı

Trump ve Putin'den Rusya-Ukrayna Savaşı İçin İşbirliği Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istediklerini açıkladı. İki lider, savaşın sona ermesi için ortak çalışma kararı aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin ile "uzun ve verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere Orta Doğu, enerji, yapay zeka ve doların küresel gücü gibi konuları ele aldıklarını ifade etti. Trump, "İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaştığımız ve her iki ulusun da milyonlarca kayıp verdiği büyük tarihimizi andık" ifadelerini kullanarak, "Her iki ülkenin gücüne ve gelecekte iş birliğinin getireceği faydalara odaklandık" dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz"

Putin ile mutabık kaldıkları konulara değinen Trump, "Her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'in kendi seçim kampanyasının sloganı olan "Ortak Akıl" (Common Sense) ifadesini kullandığını belirten Trump, "İkimiz de buna çok güçlü bir şekilde inanıyoruz. Birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda da anlaştık" dedi.

Görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bilgi vereceğini aktaran Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un liderliğindeki bir ekibin müzakereleri yöneteceğini ifade etti.

"Bu savaş benim dönemimde olmazdı"

Trump, "Milyonlarca insan, eğer başkan olsaydım asla yaşanmayacak bir savaşta hayatını kaybetti. Artık daha fazla can kaybedilmemeli" dedi.

Putin'e Marc Fogel teşekkürü

Trump, Putin'e, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD'li öğretmen Marc Fogel için teşekkür ederek, "Başkan Putin'e bu çağrıya ayırdığı zaman ve gösterdiği çaba için ve dün gece Beyaz Saray'da şahsen karşıladığım harika bir adam olan Marc Fogel'i serbest bıraktığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu çabanın başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Dünya devi batıyor! 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar
img

Tarih verip siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
img

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.