Trump ve Putin Arasındaki Görüşme Planı Reddedildi

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşme hakkında, "Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşme yakın zamanda yapılmayacak. ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" dedi.

"Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ile Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin ertelenme ihtimaline değinmiş, "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir. Bu yüzden başlangıçta kesin bir tarih belirlenmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Peskov, Putin ve Trump'ın aynı uçakla Budapeşte'ye seyahat edebileceği yönündeki haberleri ise "fantastik bir senaryo" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Trump ve Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentindeki hava üssünde Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla bir araya gelmişti. Bazı ABD'li ve Rus kaynaklar, görüşmede ikili arasında önemli anlaşmazlıklar olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON