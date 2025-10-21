Haberler

Trump ve Putin Arasındaki Görüşme Planı Reddedildi

Güncelleme:
Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Putin ile Macaristan'da yapılması beklenen görüşmesinin yakın gelecekte gerçekleşmeyeceğini açıkladı. İki liderin görüşmesi için henüz kesin bir tarih belirlenmediği ifade edildi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" dedi.

"Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ile Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin ertelenme ihtimaline değinmiş, "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir. Bu yüzden başlangıçta kesin bir tarih belirlenmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Peskov, Putin ve Trump'ın aynı uçakla Budapeşte'ye seyahat edebileceği yönündeki haberleri ise "fantastik bir senaryo" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Trump ve Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentindeki hava üssünde Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla bir araya gelmişti. Bazı ABD'li ve Rus kaynaklar, görüşmede ikili arasında önemli anlaşmazlıklar olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
