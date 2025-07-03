Trump ve Putin Arasında 6. Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 17.00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye saati ile 17.00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ifade etti.

Görüşme, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleştirilen 6'ncı görüşme olacak.

İki lider en son 14 Haziran'da görüşmüş, ağırlıkla İran ele alınmıştı. - WASHINGTON