Trump ve Putin Arasında 6. Görüşme

Trump ve Putin Arasında 6. Görüşme
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 17.00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Bu, iki liderin Ocak ayından bu yana yaptığı 6. görüşme olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 17.00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye saati ile 17.00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ifade etti.

Görüşme, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleştirilen 6'ncı görüşme olacak.

İki lider en son 14 Haziran'da görüşmüş, ağırlıkla İran ele alınmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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