Trump ve Netanyahu Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray yetkililerinin bilgisine göre telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın Durum Odası'ndaki görüşmesi öncesinde telefonda görüştü.

İki lider arasındaki görüşmenin metni paylaşılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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