Trump ve Netanyahu Görüşmesi: Kalıcı Barış İçin Anlaşmaya Yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlayacak. Merakla beklenen görüşme öncesinde Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya "çok yakın" olduklarını söyledi. Fox News'in "Fox and Friends" programında konuşan Leavitt, Başkan Trump'ın bugün Netanyahu ile 21 maddelik bir barış planını görüşeceğini söyleyerek, Trump'ın ayrıca arabuluculuk görevi üstlenen Katar liderleriyle de görüşeceğini sözlerine ekledi.

Leavitt, "Her iki taraf için de makul bir anlaşmaya varmak için, her iki taraf da biraz taviz vermek zorunda ve masadan biraz mutsuz ayrılabilir. Ancak sonuçta bu çatışmayı bu şekilde sona erdireceğiz" dedi. - WASHINGTON