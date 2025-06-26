Trump ve Netanyahu'dan Gazze İçin Yeni Anlaşma İddiası

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını iki hafta içinde sona erdirmesi konusunda uzlaştığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi konusunda yeni bir plan üzerinde anlaştığı iddia edildi. İsrail basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, söz konusu plan kapsamında Trump ve Netanyahu'nun, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını iki hafta içinde sona erdirmesi konusunda uzlaştığı öne sürüldü. Haberlerde, plan kapsamında Trump ve Netanyahu'nun ayrıca Arap ülkeleriyle İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'nın da genişletilmesi konusunda uzlaştığı ifade edildi.

Söz konusu telefon görüşmesinin geçtiğimiz pazartesi gecesi geç saatlerde yapıldığı ve görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de katıldığı ifade edildi.

Dört Arap ülkesinin Gazze'yi yönetecek

Haberlerde, Trump ve Netanyahu'nun uzlaştığı plan kapsamında aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da bulunduğu dört Arap ülkesinin Hamas'ın yerine Gazze Şeridi'ni ortaklaşa yöneteceği, Hamas lider kadrosunun sürgüne gönderileceği ve tüm rehinelerin serbest bırakılacağı bir anlaşmada mutabık kaldıkları aktarıldı.

Gazze'den göç edenler bazı ülkeler tarafından kabul edilecek

Plan dahilinde Gazze'den göç etmek isteyen Filistinlilerin adı açıklanmayan birkaç ülke tarafından kabul edileceği öne sürülen haberlerde, Suudi Arabistan ve Suriye'nin İsrail ile diplomatik bağlar kuracağı bu sayede diğer Arap ve Müslüman ülkelerin de bunu takip edeceği iddia edildi.

İsrail'in iki devletli çözüme destek vereceği iddiası

Haberlerde, plan kapsamında İsrail'in ise Filistin yönetiminin reformlar yapması koşuluyla gelecekte iki devletli bir çözüme destek vereceği öne sürülerek, ABD'nin Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini tanıyacağı iddia edildi. - TEL AVİV