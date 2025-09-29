Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, karşılama sırasında "Gazze'de yakın zamanda barış olacağına emin misiniz?" sorusuna "Evet, çok eminim" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor. BM Genel Kurulu'nun ardından başkent Washington DC'ye gelen Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Netanyahu'yu kapıda karşıladı.

Resmi karşılama töreni düzenlenmedi

Netanyahu için Beyaz Saray'da resmi karşılama töreni düzenlenmezken, resmi karşılama protokolü olan ABD askerleri ve ülke bayrakları, karşılama komitesi de karşılamada yer almadı. Karşılama sırasında gazetecilerden birinin "Gazze'de yakın zamanda barış olacağına emin misiniz?" sorusuna Trump, "Evet, çok eminim" yanıtını verdi.

Trump ve Neyanyahu'nun Gazze'deki savaşı sona erdirmek üzere ABD tarafından hazırlanan 21 maddelik barış planını ele alması bekleniyor. Görüşmenin ardından Trump ve Neyanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - WASHINGTON