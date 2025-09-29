Haberler

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Gazze'de barış umutlarını değerlendirdi. Trump, barışa dair 'Evet, çok eminim' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor. BM Genel Kurulu'nun ardından başkent Washington DC'ye gelen Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Netanyahu'yu kapıda karşıladı.

Resmi karşılama töreni düzenlenmedi

Netanyahu için Beyaz Saray'da resmi karşılama töreni düzenlenmezken, resmi karşılama protokolü olan ABD askerleri ve ülke bayrakları, karşılama komitesi de karşılamada yer almadı. Karşılama sırasında gazetecilerden birinin "Gazze'de yakın zamanda barış olacağına emin misiniz?" sorusuna Trump, "Evet, çok eminim" yanıtını verdi.

Trump ve Neyanyahu'nun Gazze'deki savaşı sona erdirmek üzere ABD tarafından hazırlanan 21 maddelik barış planını ele alması bekleniyor. Görüşmenin ardından Trump ve Neyanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
