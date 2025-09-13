Haberler

Trump ve Katar Başbakanı New York'ta Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile New York'ta bir akşam yemeği düzenledi. Yemekte İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları da değerlendirildi.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının yankıları sürerken, ABD'de kritik bir temas gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile New York'ta akşam yemeğinde bir araya geldi. Casa Cipriani adlı restorandaki yemeğe Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Yemeğin sona erdiğini kendisine ait Truth sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyuran Trump, "Casa Cipriani'deki müşteriler, bu gece ABD Başkanı ayrıldığı sırada alkış tutuyorlardı" ifadelerini kullandı. Katar'ın Washington Büyükelçiliği'nde görevli Yardımcı Misyon Şefi Hamad Al-Muftah ise sosyal medya platformu X üzerinden, "ABD Başkanı ile harika bir akşam yemeği. Az önce bitti" paylaşımında bulundu. Yemekte İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının ele alındığı değerlendirilirken, Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama yapılmadı. - NEW YORK

