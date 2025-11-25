Haberler

Trump ve Japonya Başbakanı Takaichi'den Gergin Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan konusundaki ifadeleri nedeniyle Çin ile gerginlik yaşayan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan hakkındaki ifadeleri nedeniyle Çin'le gerginlik yaşayan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile diplomatik krizin ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Takaichi, görüşmenin Trump'ın talebi üzerine yapıldığını belirterek, "Başkan Trump, kendisiyle çok iyi arkadaş olduğumuzu ve onu istediğim zaman arayabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçınan Takaichi, Trump'ın kendisine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere ABD-Çin ilişkilerinin son durumu hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

İkili arasındaki telefon görüşmesi, Takaichi'nin Tayvan hakkındaki ifadeleri nedeniyle Japonya-Çin arasında yaşanan gerginlik sonrası ilk görüşme oldu. Görüşmenin, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Trump, Japonya-Çin arasındaki Tayvan krizine sessiz kalmıştı

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi, Pekin ve Tokyo yönetimleri arasında diplomatik krize neden olmuştu. Trump'ın ABD'nin önemli güvenlik müttefiklerinden biri olan Japonya ile rakip süper güç Çin arasındaki anlaşmazlık hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı. Bu durumun Japonya hükümetinde endişelere yol açtığı yorumları yapılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.