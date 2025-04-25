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Trump ve Çin Ticaret Görüşmeleri Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Trump ve Çin Ticaret Görüşmeleri Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin aktif olduğunu belirtirken, Çin tarafı bu iddiaları yalanladı. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Trump'ın açıklamalarını asılsız olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ticaret görüşmeleri yapılmadığını söyleyerek yalanlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sabah bir toplantı yaptılar. 'Onların' kim olduğu önemli değil. Bu sabah toplantıları vardı ve biz de Çin ile görüşüyorduk" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong "Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" demişti. Çin'e yalanlama ise bu kez ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Bu sabah bir toplantı yaptılar. 'Onların' kim olduğu önemli değil. Bunu daha sonra açıklayabiliriz ama bu sabah toplantıları vardı ve biz de Çin ile görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin ile aktif olarak görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey aktif" şeklinde cevap vermişti. Trump'ın Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin'den tepki gelmiş Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong yaptığı açıklamada, "Çin'in pozisyonu tutarlıdır. İstişarelere ve diyaloğa açığız, ancak her türlü istişare ve müzakere karşılıklı saygı temelinde ve eşit bir şekilde yürütülmelidir. Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" ifadelerini kullanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da gümrük vergileri konusunda ABD ile görüşme olup olmadığına yönelik soruya, "Bunların hepsi yalan haber. Çin ve ABD, gümrük meselesi hakkında bırakın anlaşmaya varmayı, herhangi bir istişare veya müzakereye girmedi" cevabını vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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