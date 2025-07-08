Trump, Ukrayna'ya Daha Fazla Savunma Silahı Gönderecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya savunma amaçlı daha fazla silah göndereceklerini duyurarak, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi gerektiğini vurguladı. Pentagon da ek silahların gönderileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya savunma amaçlı daha fazla silah göndereceklerini ifade ederek, "Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'yu ağırladı. Görüşmenin ardından Netanyahu ile akşam yemeğine geçen Trump, yemekte yaptığı kısa açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın şiddetlenen saldırılarına karşı savunma amaçlı daha fazla silah göndereceğini söyledi. Ukrayna'ya desteklerinin süreceği sinyalini veren Trump, "Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar. Daha fazla silah göndermemiz gerekecek, öncelikle de savunma silahları" ifadelerini kullandı.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya ek savunma silahları gönderileceği ve kalıcı bir barışın sağlanması için çabalar sürerken Ukraynalıların kendilerini savunabilmelerine destek verileceği kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna'ya verilecek silahlara ilişkin detay paylaşılmadı.

Tump, Cuma günü yaptığı açıklamada ise Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için Patriot füzelerine ihtiyaç duyduğunu söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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