Trump, Üçüncü Dünya Ülkelerinden Gelen Göçü Kalıcı Olarak Durduracağını Açıkladı

Trump, Üçüncü Dünya Ülkelerinden Gelen Göçü Kalıcı Olarak Durduracağını Açıkladı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikalarına dair sert açıklamalarda bulunarak, üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağını ve mevcut yasadışı göçmen kabulünü sonlandıracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ülkesinin göçmenlik politikalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, "Teknolojik olarak ilerleme kaydetmiş olsak da göçmenlik politikası bu kazanımları ve birçok kişinin yaşam koşullarını bozmuştur. ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalananlar da dahil olmak üzere milyonlarca yasa dışı kabulü de sonlandıracağını kaydeden Trump, "ABD için net bir değer ifade etmeyen veya ülkemizi sevemeyen herkesi sınır dışı edeceğim, ülkemizin vatandaşı olmayanlara sağlanan tüm federal yardım ve sübvansiyonları sonlandıracağım, iç huzuru bozan göçmenlerin vatandaşlıklarını iptal edeceğim ve güvenlik riski oluşturan veya Batı medeniyetiyle uyumsuz olan tüm yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
