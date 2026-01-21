Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler" dedi.

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret açığını yüzde 77 oranında azalttığını ve bunun enflasyona yol açmadığını belirtti. Davos'taki açıklamalarında, yıllık 1 trilyon dolarlık kayıpların sona erdiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
