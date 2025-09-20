Trump'tan Yüksek Vasıflı İşçiler İçin Yeni Vize Düzenlemeleri

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilere verilen "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören bir kararname ile yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabilmesini öngören "Altın Kart" programına kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilere verilen "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, söz konusu yüksek vasıflı işçilere en çok ihtiyaç duyan teknoloji sektörünün de bu uygulamadan mutlu olacağını belirterek, "Çok mutlu olacaklar. Biz de üretken insanları ülkemizde tutabileceğiz. Çoğu durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecekler ve bundan çok memnunlar" ifadelerini kullandı.

Altın Kart ile 1 milyon dolara oturma izni

Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabilmesini öngören "Altın Kart" programına dair kararnameyi de imzaladı. Yabancılara yasal barınma hakkı tanımayı ve ABD hazinesine gelir sağlamayı amaçlayan programın çok faydalı olacağını vurgulayan Trump, "Asıl önemli olan, harika insanlar gelecek ve para ödeyecekler. Yani bu harika bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Trump: "TikTok anlaşmasını onayladık, imzalanması gerekiyor"

İmza töreni sırasında gündeme dair açıklamalarda da bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak sosyal medya platformu TikTok'un satışını ele aldıklarını söyledi. "Başkan Xi ile harika bir görüşme yaptım ve bildiğiniz gibi TikTok anlaşmasını onayladık. Süreç devam ediyor" diyen Trump, "Çok iyi yatırımcılarımız var, dünyanın en büyüklerinden bazıları. Amerikalı yatırımcılar, harika insanlar. Bu anlaşmayı sonuçlandırmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Anlaşma tamamen onaylandı mı" sorusunu cevaplayan veren Trump, prensipte Xi ile mutabakata vardıklarını belirterek, "Bence onaylandı. Yani 'tamamen onaylandı' dediğinizde bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. İmzalanması gerekiyor. Sanırım artık bu bir formalite olabilir. Söylediklerini güvenilir buldum. Başkan Xi ile uzun bir görüşme yaptık. Neredeyse 2 saat konuştuk, saat 08.00'de başladık ve bence çok iyi bir görüşmeydi" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'dan yeni vize uygulamalarına ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise yüksek vasıflı işçilere verilen "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören kararnamenin, "yabancıların ABD'li işçilerin yerini almasına ve ulusal güvenliğin zedelenmesine yol açan kötüye kullanımları önleme amacını taşıdığı" aktarıldı. Altın Kart programında ise ABD hazinesine bağış yapan kişilere hızlandırılmış oturum izni sağlanacağı belirtilerek, "Gerekli bağış miktarı, kendi adına bağış yapan kişiler için 1 milyon dolar, başkası adına bağış yapan şirket veya kuruluşlar için 2 milyon dolar olacaktır" denildi. - WASHINGTON