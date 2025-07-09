Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan Filipinler, Sri Lanka, Moldova, Brunei, Cezayir, Libya ve Irak liderlerine gönderdiği mektupların kopyasını paylaşarak, bu ülkelere yüzde 30'a kadar varan oranlarda yeni gümrük vergileri uygulayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, vergi mektupları göndermeye devam ediyor. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Filipinler, Sri Lanka, Moldova, Brunei, Cezayir, Libya ve Irak liderlerine gönderdiği mektupları paylaştı. Mektuplarda, bu ülkelere 1 Ağustos itibarıyla yeni gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergilerle birlikte, bu ülkelere yüzde 30'a kadar varan oranlarda ek vergi uygulanacak. Trump, "ABD ekonomisine ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan ticaret açıklarına artık tahammül etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Filipinler'den Amerika'ya gönderilen tüm ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız"

Trump, Filipinler'e yönelik gönderdiği mektupta, "1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, Filipinler'den Amerika'ya gönderilen tüm ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız. Bu oran, ülkenizle aramızdaki ticaret açığını kapatmak için gerekli olan seviyenin dahi altındadır" ifadelerine yer verdi.

Trump ayrıca, Filipin ürünlerinin ABD'ye aktarmalı olarak sokulması halinde, bu malların da yüksek vergilere tabi tutulacağını kaydetti. Filipinler'in ABD'ye karşı yıllardır süren "dengesiz ve adaletsiz" ticaret politikasını eleştiren Trump, ABD'li üreticilerin zarar gördüğünü söyledi.

"İster üretin, ister misilleme yapın cevabı hazır"

Trump mektuplarında, yabancı hükümetlerin misilleme amaçlı ABD ürünlerine uygulayacakları herhangi bir verginin, aynı oranda ek vergi olarak karşılık bulacağını vurguladı. Bununla birlikte, bu ülkelerin ABD pazarına erişimlerini korumaları için tek yolun ABD içinde üretim yapmak olduğunu belirtti. Trump, "Eğer ülkenizdeki şirketler, ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde üretmeye karar verirse, herhangi bir vergi uygulanmayacaktır. Onaylar hızlı ve profesyonel şekilde sağlanacaktır" dedi.

"Amerika bir numaralı pazardır, ama adil ticaret şartıyla"

Trump, mektuplarında, "ABD'nin dünyadaki en büyük ve en cazip pazar olduğunu", ancak bu pazara erişimin ancak adil ticaret şartları sağlandığında mümkün olabileceğini yineledi.

Brunei ve Filipinler'e uygulanan oranlar Nisan ayına göre artırılırken, Sri Lanka, Moldova, Irak ve Libya'ya yönelik oranların nispeten düşük tutulduğu bildirildi. Cezayir için yüzde 30'luk oran sabit kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu ülkelerden geçen yıl toplam 29 milyar dolar değerinde mal ithal edildi. Bu rakam, ABD'nin toplam ithalatının yüzde 1'inden azını oluşturuyor.

Brezilya sırada

Çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamada Trump, Brezilya'ya yönelik gümrük vergisi kararının 1-2 gün içinde açıklanacağını söyledi. ABD başkanı, "Brezilya bize hiç iyi davranmadı. Hiç iyi değil" diyerek, bu ülkeye uygulanacak tarifenin oranı hakkında ipucu vermedi.

21 ülkeye mektup gitti

Trump yönetimi bu hafta içerisinde toplam 21 ülkeye gümrük tarifeleri hakkında resmi mektup gönderdi. Bu ülkeler arasında Japonya ve Güney Kore de yer alıyor. Trump'ın daha önce verdiği 10 Temmuz son tarihi ise 1 Ağustos 2025'e uzatıldı. - WASHINGTON