Trump'tan Xi Jinping Açıklaması: Anlaşmak Zor

Trump'tan Xi Jinping Açıklaması: Anlaşmak Zor
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, anlaşma yapmanın zor olduğunu ifade etti. İki ülke arasında gümrük vergilerinin 90 gün boyunca askıya alınmasına dair görüşmelerin ardından Trump, ABD'nin ekonomik durumuna da vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması çok zor" dedi.

ABD ve Çin arasındaki vergi savaşları, "yoğun" görüşmelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma konusunda anlaşmasıyla geçici olarak durmuştu. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yüklendi. Trump paylaşımında, "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması çok zor" dedi.

Paylaşımında "ABD, son 30 yılın en iyi mayıs ayını geçirdi. Amerika'yı yeniden büyük yapın" diyen Trump, "2020'deki hileli başkanlık seçimi hariç, 'Autopen' ABD tarihinin en büyük siyasi skandalıdır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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