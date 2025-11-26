Trump'tan Ulusal Muhafız Saldırısına Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personelini vuran saldırgan hakkında yaptığı açıklamada, "Çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Trump, Ulusal Muhafızların saldırıda ağır yaralandıklarını belirterek, saldırganın da ağır yaralı olduğunu ifade etti. Saldırganı "hayvan" olarak nitelendiren Trump, "Çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi. - WASHINGTON