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Trump'tan Ukrayna-Ateşkes Açıklaması

Trump'tan Ukrayna-Ateşkes Açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da düzenlenen görüşmelerde Ukrayna'nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini belirtti ve Rusya'nın da bu durumu kabul etmesini umduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder ve bu işi yoluna koyabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini aktaran Trump, "Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder ve bu işi yoluna koyabiliriz" dedi.

Geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaşanan gergin görüşmeyle bugün arasındaki farka değinen Trump, "Bence bu çok büyük bir fark, Oval Ofis'te yaşananlarla tam bir ateşkes arasında büyük bir fark var" dedi.

Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini vurgulayan Trump, "Umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla görüşeceğiz ve bir anlaşmaya varmaya çalışacağız. Eğer Rusya'yı ikna edebilirsek, harika olur. Edemezsek, savaş devam eder ve insanlar hayatını kaybeder" ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a tekrar davet edip etmeyeceği sorusuna "Elbette, kesinlikle" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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