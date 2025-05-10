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Trump'tan Ücretsiz Uçuş Kararnamesi

Trump'tan Ücretsiz Uçuş Kararnamesi
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ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ABD'yi gönüllü olarak terk etmeleri halinde ücretsiz uçuş imkanı sunan bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Karar, kalıcı olarak ülkeyi terk eden göçmenlere federal hükümetçe finanse edilen uçuşlar ve çıkış ikramiyesi sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki göçmenlerin 'ABD dışına ücretsiz uçuş' yapmalarına izin veren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Karar kapsamında ABD'yi 'kalıcı olarak' terk eden göçmenlere sağlanan tüm uçuşların Federal Hükümet tarafından finanse edileceği, ülkeyi gönüllü ve kalıcı olarak terk eden herkese 'çıkış ikramiyesi' sağlanacağı bildirildi. Trump açıklamasında, "Bugün, ilk kendi kendini sınır dışı etme programını başlatmak için bir Yürütme Emri imzaladım. Amerika'da kalan kaçak göçmenler, yalnızca bizim takdirimize bağlı bir yerde ve şekilde ani sınır dışı edilme de dahil olmak üzere cezalarla karşı karşıyadır. Tüm yabancılara: hemen şimdi ücretsiz uçuşunuzu ayarlayın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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