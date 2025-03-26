Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Özel'in son hamlesine tepki
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

Trump, Türkiye ve Erdoğan'ı Övdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği yeni büyükelçiler arasında yer alan Tom Barrack'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Trump, Türkiye'nin kadim medeniyetlerden biri olduğunu belirterek, Erdoğan'ı da 'iyi bir lider' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ın da bulunduğu farklı ülkelerde görevlendirilecek bazı büyükelçileri kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onay aldıktan farklı ülkelerde görevlendirilecek bazı büyükelçileri ağırladı. Aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ın da bulunduğu büyükelçileri Beyaz Saray'da kabul eden Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Kabul sırasında diğer büyükelçiler gibi kısa bir açıklama yapan Barrack, ABD Başkanı Trump ile çalışmaktan memnuniyetini dile getirdi. Trump, Tom Barrack'ın Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanmasının ardından "iyi bir ülke, lideri de iyi" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title