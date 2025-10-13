Trump'tan Tomahawk Füzesi Açıklaması: Savaşın Seyri Belirleyecek
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderme olasılığını Rusya ile yapılacak görüşmelere bağlı olarak değerlendirdi. Savaşın sona ermesini istediğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, "Tomahawk konusunu Rusya ile konuşmam gerekir çünkü saldırganlığı bir tık yukarı taşıyor. Eğer Rusya-Ukrayna savaşı anlaşmayla bitmezse Tomahawk füzesi gönderebiliriz çünkü savaşın bitmesini istiyorum" dedi. - WASHINGTON
