Trump'tan Tomahawk Füzesi Açıklaması: Savaşın Seyri Belirleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, "Tomahawk konusunu Rusya ile konuşmam gerekir çünkü saldırganlığı bir tık yukarı taşıyor. Eğer Rusya-Ukrayna savaşı anlaşmayla bitmezse Tomahawk füzesi gönderebiliriz çünkü savaşın bitmesini istiyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika