Trump'tan Suriye Liderine Parfüm Hediyesi ve Esprili Anlar

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede kendi markası olan 'Victory 45-47' parfümünü hediye etti. İki lider arasında geçen samimi ve esprili diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesi sırasında Suriyeli lider ile eşine kendi markası olan "Victory 45-47" parfüm hediye ederken, iki lider arasındaki esprili sohbet gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırladığı Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesindeki yaşanan samimi anlar, sosyal medyada gündem oldu. ABD Başkanı Trump'ın görüşmede kendi markası olan "Victory 45-47" parfümü, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye sıktığı ve ardından hediye olarak takdim ettiği ortaya çıktı.

Şişesinin üzerinde kendisini temsil eden altın renkli bir heykel ve küçük kaidesinde de "Donald Trump" imzası bulunan 249 dolarlık satış fiyatı olan "Victory 45-47" marka parfümü "En güzel koku" olarak takdim eden Trump, "Bunu siz alın, diğeri de eşiniz için" dedi.

Trump, bu ifadelerinin ardından Suriyeli lidere "Kaç eşiniz var?" diye sordu. Eş-Şara bu soruya gülerek, "Bir" cevabını verdi. Bunun üzerine Trump, eş-Şara'ya "Söz konusu siz olduğunuzda bunu bilemezdim, öyle değil mi?" diyerek şakalaştı.

Trump, görüşme sırasında Suriyeli lideri "çok güçlü bir lider" ve "zorlu adam" şeklinde överek, "Kendisi oldukça zorlu bir yerden geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump, daha sonra kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile birlikte fotoğrafını da paylaşmıştı.

ABD, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye hükümetine yönelik yaptırımları kaldırmış ve yıllar süren izolasyonun ardından ABD'nin Suriye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
