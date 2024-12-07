Trump'tan Suriye Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın devam etsın. Karışmayın" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Suriye'de Esad rejimi güçleri ile muhalif güçler arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında, " Suriye'deki muhalifler, daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda şehri tamamen ele geçirdi ve şu anda Şam'ın dış mahallelerinde, Esad'ı devirmek için çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor" dedi.

"Rusya'nın da devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır"

Rusya'nın Ukrayna'da 600 binden fazla askerini kaybettiğini ve bu nedenle de yıllardır "koruduğu" Suriye'deki bu ilerleyişi durduramayacak gibi göründüğünü belirten Trump, "Eski Başkan Obama'nın kumdaki kırmızı çizgiyi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya'nın da devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır. Ancak şimdi, muhtemelen Esad'ın kendisi gibi, dışarı çıkmaya zorlanıyorlar ve bu aslında başlarına gelebilecek en iyi şey olabilir. Obama'yı aptal durumuna düşürmek dışında Suriye'nin Rusya'ya pek bir faydası olmadı. Her halükarda, Suriye bir karmaşa, ama bizim dostumuz değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın devam etsin. Karışmayın" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON