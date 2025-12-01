Trump'tan Suriye Açıklaması: Barış İçin Tarihi Bir Fırsat

ABD Başkanı Donald Trump, " Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, iyi şeyler olması ve Suriye ile İsrail'in uzun ve başaraılı bir ilişki kurmasını sağlamak için gayretle çalışıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'deki gelişmelerden çok memnun olduğunu belirtti. Trump, "ABD, Suriye'de gösterilen çabalardan, sıkı çalışma ve kararlılık sayesinde çok memnun. Suriye hükümetinin gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmesi için atması gereken önemli adımları sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara büyük ölçüde yardımcı olan şeylerden biri, çok sert ve acımasız yaptırımları sona erdirmemdi" dedi.

Yaptırımların kaldırılmasının Suriye hükümeti ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inandığını ifade eden Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli. Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, iyi şeyler olması ve Suriye ile İsrail'in uzun ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak için gayretle çalışıyor. Bu tarihi bir fırsattır ve Orta Doğu'da barış için halihazırda elde edilen başarıya katkıda bulunmaktadır" dedi. - WASHINGTON