Trump'tan Rusya'nın Ukrayna Saldırısına Sert Tepki

Trump'tan Rusya'nın Ukrayna Saldırısına Sert Tepki
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Putin'e sert eleştirilerde bulunarak, bu durumun Rusya'nın çöküşüne yol açabileceğini ifade etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise dünyanın sesizliğinin Putin'i cesaretlendirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, " Her zaman Putin ile iyi bir ilişkim oldu ama ona bir şeyler olmuş" dedi.

Rusya dün gece Ukrayna'ya 367 insansız hava aracı ve füze ile saldırı düzenledi. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Rusya'nın bu saldırısının 2022 yılından bu yana en çok mühimmatın kullanıldığı saldırı olduğu açıklandı. Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Her zaman Putin ile iyi bir ilişkim oldu ama ona bir şeyler oldu" diyen Trump, "Tamamen çıldırmış. Gereksiz yere bir sürü insan öldürüyor, sadece askerlerden bahsetmiyorum. Sebepsiz bir şekilde Ukrayna'nın şehirlerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla vuruyor. Her zaman onun Ukrayna'nın bir parçasını değil, tamamını istediğini söylemiştim. Eğer haklı çıkarsam, bu durum Rusya'nın çöküşüne de sebep olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de Putin gibi konuşarak ülkesine fayda sağlamadığını kaydeden Trump, "Ağzından çıkan her şey bir soruna sebep oluyor, bunu beğenmiyorum ve bunun durması lazım. (Savaş başladığında) Ben Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Bu, Zelenskiy'nin, Putin'in ve Biden'ın savaşı, benim değil. Ben sadece bazılarının beceriksizlikleri ve nefretleriyle körüklenen bu büyük ve çirkin ateşi söndürmek için yardım edeceğim" dedi.

Zelenskiy ise kendi sosyal medya sayfasında yaptığı bir paylaşımda Putin'e "gerçek" bir baskı uygulanmadığı sürece vahşetin durdurulamayacağını söyleyerek, ABD ve diğer ülkelerin sesiz kalmasının Putin'i cesaretlendirdiğini dile getirirken "Yaptırımlar şiddeti önlemeye yardımcı olacaktır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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