Haberler

Trump'tan Rusya'nın Polonya Hava Sahası İhlaline Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve 'İşte başlıyoruz' dedi. Polonya ordusu, ihlal eden İHA'ları düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi hakkında yaptığı açıklamada, "İşte başlıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi hakkında açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından, "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz" dedi.

Dün gece saatlerinde Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) Polonya ordusu tarafından düşürülmüştü. Rusya, söz konusu İHA'ların Ukrayna'yı hedef aldığını Polonya'yı hedef almadığını açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
'Haftada 4 gün mesai' için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek

Bütün çalışanları ilgilendiren mesai düzenlemesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.