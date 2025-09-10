Trump'tan Rusya'nın Polonya Hava Sahası İhlaline Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi hakkında yaptığı açıklamada, "İşte başlıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi hakkında açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından, "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz" dedi.

Dün gece saatlerinde Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) Polonya ordusu tarafından düşürülmüştü. Rusya, söz konusu İHA'ların Ukrayna'yı hedef aldığını Polonya'yı hedef almadığını açıklamıştı. - WASHINGTON