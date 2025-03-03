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Trump'tan Ramazan Mesajı: 'Kutsal Bir Zamanı Selamlıyorum'

Trump'tan Ramazan Mesajı: 'Kutsal Bir Zamanı Selamlıyorum'
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ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, oruç, dua ve toplumsal bir araya gelişin önemine vurgu yaptı ve dini özgürlüklerin korunacağına dair taahhütte bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı Ramazan mesajında, "Oruç, dua ve toplumsal bir araya gelişin kutsal bir zamanı olan mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle selamlıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Trump, "Oruç, dua ve toplumsal bir araya gelişin kutsal bir zamanı olan mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle selamlıyorum. Bu zaman, kutsallık ve erdem dolu bir yaşam sürmek için umut, cesaret ve ilham alma zamanıdır" dedi.

Milyonlarca Müslüman ABD'li için Ramazan ayının başladığını belirten Trump, "Yönetimim, ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olan dini özgürlükleri koruma konusundaki taahhüdünü sürdürecektir. Hepsinden önemlisi, barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru tanıma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz" dedi.

Ramazan ayının manevi derinliğine vurgu yapan Trump, "Tanrı'nın sonsuz lütfu ve sevgisi üzerine neşeli bir tefekkür mevsimi için en iyi dileklerimi sunuyorum. Tanrı, bu harika mevsimde sizi ve ailelerinizi korusun" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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