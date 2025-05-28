Trump'tan Putin ile İlgili Belirsizlik
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirip bitiremeyeceği konusunda belirsizlik devam ettiğini belirtti ve iki hafta içinde yeni gelişmeler olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika