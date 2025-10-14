Haberler

Trump'tan Putin'e Sert Eleştiri: 'Hayal Kırıklığı' ve 'Asker Kaybı'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş stratejisini eleştirerek, yaşanan kayıplar ve savaşın uzaması ile ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Neden bu savaşı sürdürdüğünü bilmiyorum. Bu savaş onun için çok kötü oldu. Bir haftada kazanması gereken bir savaşta dördüncü yılına girecek. Muhtemelen yaklaşık bir buçuk milyon asker kaybetti" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
