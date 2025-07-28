Trump'tan Putin'e Acil Barış Çağrısı

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ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için acil bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı. Savaşta her hafta binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti ve gelecek günlerde yeni yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin, 'İran konusunda yardım edebilirim' dedi. 'Rusya- Ukrayna konusunda yardım et' dedim. Putin, anlaşma yapmak zorunda. Çok sayıda insan ölüyor ve gerçekten kanlı bir savaş. Her hafta 7 bin Ukraynalı-Rus asker hayatını kaybediyor. Sağduyulu bir insanın anlaşma yapmasını beklersiniz ama göreceğiz. Yeniden söylüyorum 10-12 gün süre vereceğim, yarın ya da bir sonraki gün bunu açıklayacağım. Ama beklemenin anlamı yok. Sonucu biliyorsanız neden bekleyesiniz ki. Yaptırımlar olacak. Rus halkına, bu büyük halka bunu yapmak istemiyorum ama 1 milyon Rus kaybettiler" dedi. - EDİNBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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