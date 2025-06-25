Trump'tan Putin Açıklaması: 'Yanlış Yönlendirilmiş Biri'

ABD Başkanı Donald Trump, " ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Geçen gün 'İran konusundan yardımcı olabilir miyim' dedi. 'Rusya konusunda yardımcı olabilirsin' dedim. Kendisini yanlış yönlendirilmiş bir kişi olduğunu düşünüyorum. Kolayca çözebileceğimi düşünüyorum. Sizle anlaşmamı sağla dedim, bunu yapacağını düşünüyorum" dedi. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika