Trump Paşinyan'ı Gazze Barış Kurulu'na Davet Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Gazze Barış Kuruluna kurucu üye olarak katılması teklifinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze barış planı kapsamında Gazze Barış Kurulu'nun kurulacağını ve bazı isimlerin davet edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye olarak davet edildiği Gazze Barış Kurulu'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de kurul için davet almıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Barış Kuruluna kurucu üye olarak resmen davet edildiği kaydedildi. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Paşinyan'ın Trump'ın davetini kabul ettiğini ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bağdasaryan, paylaşımında "Başbakan Paşinyan, barışın ilerletilmesine yönelik Ermenistan'ın kararlığını bir kez daha teyit ederek, bu teklifi memnuniyet ve sorumluluk bilinciyle kabul etti" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'a Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesisine yönelik çabaları dolayısıyla 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü'nü verildi. - ERİVAN